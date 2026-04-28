ほんのり初夏のムードを連れてくる、ユニクロの定番人気アイテム「プレミアムリネンシャツ」。大人世代におすすめの着まわしアイデアを3つ紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色などのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）。地味見えを回避するポイントもぜひ参考に。1：グレイッシュカラーに赤みをプラスニュアンスカラーがお好きな方にぜひ試していただきたいのが、全身をグ