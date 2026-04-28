徳島東工業高校跡地に建設予定のアリーナについて「基本計画」を検討する会合が4月27日に県庁で開かれ、収容人数などについて意見が交わされました。徳島東工業高校跡地に建設予定のアリーナについて、県は6月に基本フレームをとりまとめる予定で、27日の会議では5千人から1万人とする方針の収容人数などについて意見が交わされました。この中で、ホームアリーナとして活用を見込んでいる徳島ガンバ