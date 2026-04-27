土日に悩む「家族のお昼ごはん問題」。キッチンに立つ回数が増え、気づけば洗いものの山…なんてことはありませんか。食育健康アドバイザー、スポーツフードマイスター、冷凍生活アドバイザーの資格をもつESSEベストフレンズ101メンバーのかつらさんがここ数年、定番にしているのが「ポリ袋丼」。ワンプレートよりハードルが低く、洗いものが最小限ですむのがポイントだそう。ここでは、休みの日の昼ごはんづくりをぐっとラクにし