★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２データセンター ３フィジカルＡＩ ４半導体製造装置 ５人工知能 ６ドローン ７防衛 ８ＴＯＰＩＸコア３０ ９蓄電池 １０宇宙開発関連 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ」が２３位となっている。 生成ＡＩ需要の急拡大で、データを長期記憶するＮＡＮＤ型フラ