旬の野菜が主役の汁物「ミツバとエノキのスープ」「ニラ玉豆腐スープ」を紹介します。教えてくれるのは、人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん。忙しい日もさっとつくりやすいレシピで、食べ飽きないあっさりした味わいも魅力です。香り豊かなあっさり味だから、どんな献立にも合うミツバの香りが引き立つ、さまざまな料理に合わせやすい一品。●ミツバとエノキのスープ【材料（4人分）】 ミツバ1／2束 エノキダケ1袋 A［