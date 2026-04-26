旬の野菜が主役の汁物「ミツバとエノキのスープ」「ニラ玉豆腐スープ」を紹介します。教えてくれるのは、人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん。忙しい日もさっとつくりやすいレシピで、食べ飽きないあっさりした味わいも魅力です。

香り豊かなあっさり味だから、どんな献立にも合う

ミツバの香りが引き立つ、さまざまな料理に合わせやすい一品。

●ミツバとエノキのスープ

【材料（4人分）】

ミツバ1／2束

エノキダケ1袋

A［だし汁3カップ 薄口しょうゆ、酒各大さじ2］

塩、粗びきコショウ（黒）各少し



【つくり方】

（1） ミツバは3cm長さに切り、エノキは根元を切り落として長さを半分に切る。

（2） 鍋にAを入れて中火にかけ、煮立ったら（1）を加えてさっと煮る。

（3） 塩で味をととのえ、器に盛ってコショウをふる。

とろっと優しい口当たりとニラの風味が魅力

10分で完成！ とろみが優しい中華の汁物です。

●ニラ玉豆腐スープ

【材料（4人分）】

ニラ1／2束

豆腐（木綿）150g

卵2個

A［鶏ガラスープ（顆粒鶏ガラスープの素を表示どおりに湯で溶く）4カップ 薄口しょうゆ、みりん各大さじ2 酢大さじ1 塩少し］

B［片栗粉、水各大さじ1／2］

粗びきコショウ（黒）少し



【つくり方】

（1） ニラは1cm幅に切る。豆腐は水気をふく。卵は溶きほぐす。

（2） 鍋にAを入れて中火にかけ、煮立ったら（1）のニラを加えてさっと煮る。Bの水溶き片栗粉を回し入れてとろみをつける。

（3） （1）の豆腐を手でくずして加え、温める程度に煮る。（1）の溶き卵を回し入れ、ふんわり火を入れる。器に盛り、コショウをふる。