徳島市のとくしま動物園で4月23日、四国大学の学生による動物園のPR動画の発表会と、受け渡し式が行われました。PR動画の制作は、とくしま動物園とSTELLAPRESCHOOLANIMAL KINGDOMと四国大学経営情報学部メディア情報学科が行い、6作品が制作されました。発表会には、遠藤徳島市長と四国大学の松重和美学長も出席しました。ホッキョクグマなどの3種の人気動物について詳しく解説したものや、学生自身がとくしま探検隊として出演し、