スズキ新型「コンパクトSUV」に注目！2025年度（2025年4月〜2026年3月）の国内乗用車市場を振り返ると、電気自動車（BEV）の販売比率は1.9％という結果になりました。前年度の1.5％からわずかに上昇してはいるものの、同年度にハイブリッド車が全体の51％、つまり過半数に達したことと比較すれば、その差は歴然としています。【画像】超カッコいい！ これがスズキの「新たなコンパクトSUV」です！（30枚以上）今や日本の新車