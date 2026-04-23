大分県別府市の高校で看護師を目指す生徒に23日、看護師の象徴・ナースキャップを授ける戴帽式が行われました。 【写真を見る】看護師への一歩、決意を胸に別府市の高校で伝統の戴帽式 別府溝部学園高校では秋から始まる病院での本格的な実習に向けて23日、看護師への決意を新たにする戴帽式が行われました。 式には3年生26人が出席し、厳かな雰囲気の中ナースキャップが生徒一人ひとりに授けられました。 身に