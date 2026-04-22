家事のムダを省くアイデアを発信している、シンプルライフ研究家・マキさんは、機能的でムダのないデザインの「無印良品」グッズを長く愛用する大ファン。ここでは、数ある名品のなかから、マキさんが「本当に使いやすい」と太鼓判を押すおすすめグッズを5つ厳選して紹介します。理想のシンプルライフがかなう「無印良品」のアイテム無印良品の魅力を「シンプルで最低限の機能に絞った商品だからこそ、さまざまな使い方ができて、