5月の連休にお出かけ予定の方必見！気温が上がると気になってくるのが、汗による髪のベタつき。そんなときは、外出先でも手軽にすっきりリセットできる「ふきとりシャンプーシート」がおすすめ。そう話すのは、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さん。女性の髪悩みに詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんとともに、50代読者をモデルに、シャンプーシートのおすすめポイントを紹介します。種類