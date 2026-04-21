春先に活躍する「ロンT」。2児の母でアラフォーのイラストレーター、オヨネさんは、GUで「着心地がよく、どんなボトムスにも合い、体型カバーもかなえる」最強のロンTを手に入れたそう。詳しくレポートしてもらいました。ボロボロになるまで着倒した「GUの神トップス」に、まさかの再遭遇私には、数年前にGUで購入し、ボロボロになるまで愛用していた「伝説のロンT」がありました。着心地がよく、どんなボトムスにも合い、まさに最