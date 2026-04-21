春先に活躍する「ロンT」。2児の母でアラフォーのイラストレーター、オヨネさんは、GUで「着心地がよく、どんなボトムスにも合い、体型カバーもかなえる」最強のロンTを手に入れたそう。詳しくレポートしてもらいました。

ボロボロになるまで着倒した「GUの神トップス」に、まさかの再遭遇

私には、数年前にGUで購入し、ボロボロになるまで愛用していた「伝説のロンT」がありました。着心地がよく、どんなボトムスにも合い、まさに最強トップスでした。

【比較】体型カバー力抜群のGU「ロンT」を新旧比較！

しかし、長年の愛用で漂白しても落ちないシミやくすみが出てしまい、「もう寿命かな…」とあきらめていた矢先、GUでほぼ同じデザインの「ライトスウェットオーバーサイズT（長袖）」を発見！ 値段は現在（4/21時点）値下げ中で1290円、通常価格は1990円でした。即購入したのは言うまでありません。

「ただの白ロンT」じゃない、計算されたシルエット

一見シンプルな白のロンTですが、大人の女性にうれしいこだわりが詰まっています。

●魅力1：二の腕を絶妙にカバーする「袖のボリューム」

邪魔にならない絶妙な塩梅のふんわりスリーブで、気になる二の腕をカバーしてくれます。

●魅力2：こなれ感が出る「サイドスリット」

このロンTの特徴が、ラウンドにカットされた裾。このデザインのおかげで、ボトムにインしても、そのままフワッと着ても、野暮ったさが消えてサマになる気がしています。

●魅力3：スウェット未満Tシャツ以上の「生地の厚み」

短い裏毛で体のラインを拾わず、1枚で安心感のある着心地です。実際に私は真夏以外1年中これを着て過ごしています。

数年前のモデルと比較したら…こんな進化が！

以前に購入したものとくらべても、その着まわしやすさは健在です。袖のきり替えがなくなった分、少し袖の広がりが抑えられて、さらに着やすくなった印象。

私は白を選びましたが、ほかにもグレー、黒、グリーン、ボーダーの全5色展開と豊富です。以前は展開されていたピンクがないのが無念ですが、色違いで揃えたくなる名品。

ピンクもいつかもう一度出して欲しいです。

インでもアウトでも使えて、着まわし力絶大

ボトムをインしてもアウトでも、また1枚で着てもレイヤードでも、バランスよく着られるので、この1枚があれば、春のコーディネートには困りません。

●コーデ例1：きれいめに着るなら

タイトスカートに前だけインして、少し袖をまくって手首を出せばこなれたオフィスカジュアルに。

●コーデ例2：ラフに着るなら

デニムやロングスカートにそのままバサッと合わせるだけ。裾のスリットのおかげで、もたつかずスッキリ見えます。（胸にボリュームがある人は、トップスの中にインがよいかもしれません）

1290円という驚きのコスパで、まさに「一年じゅう着まわせる」主役級アイテム。

本当は同じものを2枚買いしようかと心底悩みましたが、ここは1枚を大事にまた着まわそうとぐっと我慢。

GUで見つけたときには、ぜひチェックしてみてください。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください