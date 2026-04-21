毎日の仕事や家事でバタバタしていると、料理まで手がまわらないこともありますよね。50代の人気エッセイスト・小川奈緒さんは、週に2日のつくりおき習慣を決めることで、1週間の献立やメニューのつなぎ方を考えているそう。そんな小川さん宅の「リアルな食事事情」を紹介します。※ この記事は『家で整う』（集英社クリエイティブ発行）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています【写真】50代・小川奈緒さんの「定番