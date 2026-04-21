無印良品は、防災グッズとしても優秀な商品が豊富。ここでは、整理収納アドバイザーで防災士の資格をもつ大森智美さん（ESSEベストフレンズ101）が、無印良品アイテムでつくる「防災ボックス」について解説。ほかにも家具の転倒防止グッズなど、リアルな愛用品を紹介します。無印良品の商品でできる「防災ボックス」とその中身防災士の資格をもつESSEベストフレンズ101の大森智美さん。無印良品の「再生ポリプロピレン入り頑丈収納