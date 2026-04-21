気づけば増えていくペンやノート、いつの間にかたまる書類や紙もの。「どこにしまった？」と探す時間のストレスを減らす、片付けのコツを紹介します。教えてくれたのは、夫婦で築40年の団地で暮らし、整理収納アドバイザー1級を持つ松尾千尋さん（40代）。活用するのは、「無印良品」のアイテム。だれでもすぐに取り入れられる文具と紙類の整理術をお届けします。気づくと増える細かい文具は「浅い引き出しケース」で管理クリップ