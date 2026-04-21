ライバル対策！ よりを完成度を高めるマイナーチェンジを実施 日産は、軽BEV（バッテリ電気自動車）である「サクラ（B6系）」をマイナーチェンジし発売を開始した。日産サクラ（B6系）は、2022年5月に誕生した。デイズベースのプラットフォームに20kWhの駆動用リチウムイオンバッテリーを搭載。航続距離を180?（WLTCモード）と十分なレベルを確保した。短距離移動がメインの軽自動車と、航続距離が短めなBEVとの相性は