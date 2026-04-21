旬の野菜が主役の汁物「キヌサヤのスープ」「新ゴボウとベーコンのとろみ汁」のレシピを紹介します。教えてくれるのは、人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん。献立のプラス一品にぴったりです。春の気分を誘う軽やかな食感と彩りシンプルな調理法と味つけで、キヌサヤのおいしさが際立ちます。●キヌサヤのスープ【材料（4人分）】 キヌサヤ20枚 A［鶏ガラスープ（顆粒鶏ガラスープの素を表示どおりに湯で溶く）3カップ