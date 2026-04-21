笠原将弘さん流「旬の野菜で絶品スープ」レシピ2選。季節の香りがふわっと広がる
旬の野菜が主役の汁物「キヌサヤのスープ」「新ゴボウとベーコンのとろみ汁」のレシピを紹介します。教えてくれるのは、人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん。献立のプラス一品にぴったりです。
春の気分を誘う軽やかな食感と彩り
シンプルな調理法と味つけで、キヌサヤのおいしさが際立ちます。
●キヌサヤのスープ
【材料（4人分）】
キヌサヤ20枚
A［鶏ガラスープ（顆粒鶏ガラスープの素を表示どおりに湯で溶く）3カップ しょうゆ、オイスターソース、酢各大さじ1 サラダ油、みりん各小さじ1］
粗びきコショウ（黒）少し
【つくり方】
（1） キヌサヤはヘタと筋を除く。
（2） 鍋にAを入れて混ぜ合わせ、中火にかける。ひと煮立ちしたら（1）を加え、さっと煮る。器に盛り、コショウをふる。
季節の香りがふわっと広がる滋味豊かな一杯
新ゴボウの香りで旬を感じる、口あたりもやさしい一杯です。
●新ゴボウとベーコンのとろみ汁
【材料（4人分）】
新ゴボウ100g
ベーコン3枚
万能ネギ3本
卵白2個
A［鶏ガラスープ（顆粒鶏ガラスープの素を表示どおりに溶く）3カップ 薄口しょうゆ、みりん各大さじ1］
B［片栗粉、水各大さじ1 塩、粗びきコショウ（黒）各少し］
【つくり方】
（1） 新ゴボウはささがきにしてさっと洗う。万能ネギは小口切りにする。ベーコンは1cm幅に切る。卵白は溶きほぐす。
（2） 鍋にA、（1）の新ゴボウ、ベーコンを入れて中火にかけ、煮立ったら弱火にして新ゴボウがやわらかくなるまで煮る。途中で水が減ったら適宜たす。
（3） Bの水溶き片栗粉を加えてとろみをつけ、（1）の卵白を回し入れてふんわり火を入れる。塩で味をととのえて器に盛り、（1）の万能ネギを散らしてコショウをふる。