寒暖差の大きい4月。しっかり衣替えができるのは4月下旬…という方も多いのでは？その一方で、急に暖かくなるので“なんとなく”で冬服をしまう＆新しい服を買ってしまいがち。そこでこの記事では、すっきりしたクローゼットにつながる、4月の衣替えで見直しておきたいポイントについてご紹介。インスタグラムで少数精鋭の着こなし術を発信するパタンナーのおとさん（40代）が語ります。1：出番が少なかった服は手放し候補洗濯後