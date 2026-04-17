県内の写真愛好家がデジタルカメラでとらえた写真の展示会が、徳島市の阿波銀プラザで始まりました。この作品展は写真愛好家グループ「UNIT-D」が開きました。会員13人は、デジタルカメラを使って風景や人物など、思い思いの写真を撮り続けていて、会場には80点あまりの作品が展示されています。こちらは、徳島市の上野照文さんの作品です。被写体はクラッシックなキャンピングカー。アルミボディーに反射する光