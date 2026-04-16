柏やヴェルディなどで指揮を執ったネルシーニョ氏Jリーグの柏レイソルやヴェルディ川崎（現東京ヴェルディ）などで監督を歴任したネルシーニョ氏が、75歳で現役引退を表明した。これを受け、かつて指揮を執ったブラジルのスポルチ・レシフェやポンテ・プレッタが感謝の意を表している。ブラジルメディア「ge」が現地時間4月15日に報じている。ネルシーニョ氏は1990年にコリンチャンスをブラジル全国選手権初優勝に導くなど、母