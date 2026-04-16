エヌエフホールディングスがカイ気配スタートで３連騰、フィックスターズも寄り付きから大口の買いを集め４連騰と、量子コンピューター関連株に投資資金の攻勢が観測される。米国ではエヌビディア＜NVDA＞が今週１４日に「Ｉｓｉｎｇ（イジング）」と称される量子コンピューターの開発者が使うＡＩモデルを公開することを発表、これによって、量子コンピューターの開発を