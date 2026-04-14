がんばらなくても片付く部屋をつくる工夫を紹介します。教えてくれたのは、夫婦2人暮らしでミニマルな暮らしを発信するOdekoさん。元々片付けが苦手で部屋はいつも散らかっていたそうですが、ものを手放して収納を見直すことで、自然と部屋が整うようになったそうです。その理由を3つ教えてもらいました。1：ものの数を減らしたら、片付けにかかる時間が減った以前は部屋じゅうにものがあふれていて、片付けに何時間かかるか想像も