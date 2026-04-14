がんばらなくても片付く部屋をつくる工夫を紹介します。教えてくれたのは、夫婦2人暮らしでミニマルな暮らしを発信するOdekoさん。元々片付けが苦手で部屋はいつも散らかっていたそうですが、ものを手放して収納を見直すことで、自然と部屋が整うようになったそうです。その理由を3つ教えてもらいました。

1：ものの数を減らしたら、片付けにかかる時間が減った

以前は部屋じゅうにものがあふれていて、片付けに何時間かかるか想像もできないくらいの状態でした。

【写真】好きなものが詰まったキッチン収納

出ているものを全部元に戻すだけでもひと苦労なのに、戻す場所が決まっていないものも多く、新しく収納スペースをつくったりと、余計な手間もかかっていました。

そのうえどの収納ケースも中身がつまっていて、収納ケースの上に積み上げるだけの状態になることも。

ですが、「捨て活」でものを半分以上処分した結果、部屋に出ているもの自体が減り、片付けもすぐに終わるようになりました。収納にもゆとりがあるので、なにかをどかして置くような手間もかからず、気合いを入れなくてもすぐに終わるように。

ものが減ると、片付けにかかる時間も減るのだと実感しています。

2：収納のこだわりを捨てたら、片付けのハードルが下がった

以前は、「統一感のある収納」にこだわっていました。ケースをそろえてみたり、細かく分類してみたり…。

ただ、一見整っているようでも、収納の中身が把握しづらかったり、トレーつきで出し入れが煩雑だったりと、かえって片付けのハードルを上げていたのです。

片付けが面倒であと回しにすることが増え、テーブルの上には文房具や書類、ソファには脱ぎっぱなしの服が、いつまでも出しっぱなしの状態でした。

細かすぎる収納は自分の性格には合わないと感じ、「統一感のある収納」から「ざっくり収納」にシフト。

ものの収納は、仕切りのないケースを使い、置くだけ・入れるだけですむ仕組みに。細かく配置を決めずに「カテゴリーごとに分類されていればOK」という感覚で収納しています。

また服はすべてハンガー収納に替えて、かけるだけの収納に。下着類は畳まずケースに放り込むだけにしました。

すると、片付けのハードルがぐっと下がり、自然と整う部屋になっていきました。

見た目の統一感はありませんが、片付けられず散らかりっぱなしになるよりずっといい。収納は自分の性格に合う、続けられる方法がいちばんだと気づきました。

3：好きなものだけ残したら、片付けも好きになれた

片付く家になれた大きな要因が、ものを減らす過程で、「好きなものだけ」を残すようにしたことでした。

たとえば、片付けが苦手だった時代も「推し活グッズ」だけは元に戻せていました。好きなものだからこそ、定位置に戻したくなっていたのだと思います。

そんな気持ちが、今はほかのものにも広がっています。

キッチンで使う道具は、使いやすさやデザインにこだわったお気に入りばかり。そして、これらがきれいに並べられるよう収納スペースも確保しています。

服も出しっぱなしにするとシワになってしまうため、すぐにクローゼットにかけるように。明日も明後日も来年も、ずっと着たいものだからこそだと思います。

好きなものであれば、自然と片付けたくなるもの。

ものを厳選したことで、大切にしたい気持ちが高まり、それが自然と片付けのモチベーションにつながっています。