無印良品は、旅行に便利な商品も豊富。ここでは、旅行好きな無印良品ラバーが選ぶ、旅に欠かせないアイテムを6つ厳選してご紹介。サイズや用途によってさまざまなバリエーションがある「たためる仕分けケース」シリーズをはじめ、商品の魅力を徹底解剖します。1：コンパクトに折りたためる収納ケース『ポリエステルたためる仕分けケースS』は、旅行カバンの中身を整理するのに便利な薄くて軽い収納ケース。ポケッタブルサイズにた