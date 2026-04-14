イオン九州が発表した今年2月期の連結決算で、子会社化した「トキハインダストリー」の買収金額が30億円であったことが明らかになりました。 【写真を見る】「イオン九州」トキハインダストリーの買収額は30億円決算で公表 トキハインダストリーをめぐっては去年、イオン九州が子会社することについて、当時の親会社だったトキハとの間で合意し、3月10日に完全子会社化しました。 トキハインダストリӦ