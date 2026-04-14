Android開発環境のAndroid Studioには「Android Emulator」というエミュレーターが搭載されています。このAndroid Emulatorに仮想デバイス同士の接続を簡素化するアップデートが施されました。Android Developers Blog: Test Multi-Device Interactions with the Android Emulatorhttps://android-developers.googleblog.com/2026/04/Test-Multi-Device-Interactions-with-the-Android-Emulator.htmlエミュレータ リリースノート &