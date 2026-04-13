日本では意外と知られていないフィンランドの料理。じつは日本人の舌に合うものが多いそうです。今回は、フィンランドで生まれ育ち、現在は日本で暮らしているラウラ・コピロウさんに、フィンランドのソウルフードや日本人におすすめの料理について伺いました。※ この記事は『フィンランド発 幸せが見つかるライフスタイル』（WAVE出版刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています【写真】フィンランド人のソウルフ