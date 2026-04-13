日本では意外と知られていないフィンランドの料理。じつは日本人の舌に合うものが多いそうです。今回は、フィンランドで生まれ育ち、現在は日本で暮らしているラウラ・コピロウさんに、フィンランドのソウルフードや日本人におすすめの料理について伺いました。

※ この記事は『フィンランド発 幸せが見つかるライフスタイル』（WAVE出版刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています

【写真】フィンランド人のソウルフードは？

日本ではあまり知られていないフィンランド料理

代表的なフィンランド料理として、思い浮かぶものはありますか？ おそらくなかなか浮かばないのではないでしょうか。それもそのはず、フィンランド人がまったく発信していないからです。

実際にフィンランドに行けば、おいしくて、日本ではあまり知られていないものがたくさ

んあります。そしてとてもうれしいことに、最近フィンランドに仕事や旅行で行った日本人から「食事が全部おいしかった」とよく言われます。ここではとくにフィンランドらしさが感じられ、日本人好みの食べ物を紹介したいと思います。

おにぎり的存在「カルヤランピーラッカ」

まずは、フィンランドのおにぎり的存在の「karjalanpiirakka（カルヤランピーラッカ）」。

ライ麦粉でつくった薄く伸ばしたギョーザの皮のような生地の中に、ミルク粥（がゆ）を包んで焼いて、皮の表面に溶かしバターを軽く塗ったパンです。おにぎり的存在と勝手に呼んでいるのは、庶民的な食べものとして広く愛されていて、食べたときにほっとするなど日本のおにぎりとの共通点が多いからです。

カルヤランピーラッカは、カルヤラン（＝カレリア地方）の、ピーラッカ（＝パイ）という意味で、元々フィンランド東部のカレリア地方が発祥の食べものです。

しかし、第二次世界大戦中のロシアによる侵攻により、カレリア地方の多くが奪われてしまいました。その後カレリアの人たちがフィンランド全土に移住してきたことからこの料理が広がり、今ではフィンランド人が大好きな国民食になりました。

カルヤランピーラッカをおにぎりにたとえましたが、おにぎりと卵サンドの組み合わせと言ってもいいかもしれません。なぜなら、カルヤランピーラッカの上に卵とバターを混ぜたムナボイ（エッグバター）をのせて食べるのが一般的だからです。

アレンジの幅が楽しめる「ロヒケイット」

2つ目に紹介したいのは、フィンランドのソウルフードともいえる「lohikeitto（ロヒケイ

ット）」、サーモンスープです。サーモン、ジャガイモ、ニンジンなどを入れたクリーミーなスープに、フレッシュなディルをたっぷりかけたほっとする味わいのスープです。フィンランドでは定番の万能ハーブ、ディルは追いディルをするぐらいがちょうどいいです。

私は家でこのロヒケイットをよくつくりますが、店で食べると店ごとのこだわりが異なるのがおもしろいところです。加工なしの生サーモンを使ったり、スモークしたものを入れたり、新ジャガを使ったり、最後の仕上げに目の前でスープをかけてくれるパフォーマンスをしてくれるお店もあります。

サーモンスープのつけ合わせとしてはライ麦パンが人気です。100%ライ麦のサワード

ウブレッドですが、数年前に行われたフィンランドの国民食を決めるアンケート調査では、ライ麦パンがダントツトップになりました。老若男女に愛されている存在です（※）。

※ フィンランド食文化振興財団ELO、フィンランド農林業生産者連盟MTK、農林省と共同で行った全国食品投票（2017発表）

これは、海外に住んでいるフィンランド人あるあるなのですが、ヘルシンキ空港でこのライ麦パンを大量に買って冷凍保存しておいて、1枚1枚大切に食べます。少しだけトーストしてバターを塗れば、最高に幸せな味がします。日本人に人気なのは、シロップが入っているほんのり甘くてしっとりしている黒パン「saaristolaisleipä（サーリストライスレイパ）」。

以前、日本のテレビ番組に出演した際に、撮影スタッフがフィンランドで仕事に行ったとき大量のサーリストライスレイパをお土産にしたと聞きました。

フィンランドは、エンジニア大国でものづくりは得意ですが、積極的に自国の文化の発信することには少し苦手意識があるのか、フィンランドの食文化は日本ではあまり広まっていないのが現状です。

しかし、味つけなど日本人好みのものも多いので、ポテンシャルはあるのではないかと思っています。