意外と知らない＆つい忘れがちな「ドラム式洗濯乾燥機」のメンテナンス。ここでは、毎回・週1・月1・スペシャルケアの頻度別に、ひと手間加えるだけで性能の維持にもつながるお手入れ方法を紹介します。教えてくれるのは、クリンネスト1級のあささんです。毎回：数分で完了する3つの簡単ケアまずは、使用後に毎回行うといい簡単なお手入れから。どれも数分で終わるものですが、積み重ねが大きな差になります。【写真】ドラム式洗濯