大分県内多くの小学校で13日入学式が行われ、新一年生が新たな希望を胸に入学式に臨みました。 【写真を見る】「お勉強やってみたい」大分県内ほとんどの小学校で入学式 大分市の日岡小学校では13日、新一年生38人が入学式に臨みました。 式では後藤秀成校長が「明日から元気に登校しましょう」と優しく呼びかけました。 そして新一年生を代表し、都築奏さんが小学校での目標を元気いっぱいに話しました。 （新一年生代表・都