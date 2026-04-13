さくらインターネットが後場カイ気配スタートとなっている。正午ごろに、生成ＡＩ向け大口案件を受注したと発表しており、これを好感した買いが入っている。国立機関から、クラウド型の自社スーパーコンピューターである「さくらＯＮＥマネージドＨＰＣクラスタＨ１００」（エヌビディアＨ１００ＧＰＵ搭載モデル）及び「さくらＯＮＥマネージドＨＰＣクラスタ