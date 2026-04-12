阿南市加茂町の遍路道で11日、地元のボランティアらによる清掃活動が行われました。これは、遍路道の保全に取り組んでいる「加茂谷へんろ道の会」が毎年、歩き遍路が増える春と秋に行っているもので24人が参加しました。参加者はふた手に分かれ四国霊場21番札所・太龍寺から加茂町の一宿寺まで続く「かも道」と太龍寺から阿瀬比町までの「いわや道」を清掃しました。かも道では、お遍路さんが通りやすいよう熊手で落ち葉や小石をか