臼杵市で来週行われる女子プロゴルフの公式戦、JLPGAステップ・アップ・ツアーフンドーキンレディースを前に、大会関係者が市役所を訪れ開催をPRしました。 【写真を見る】女子プロゴルフ「フンドーキンレディース」14日開幕関係者が市長表敬訪問大分・臼杵市 臼杵市役所を訪れたのは、大会会長を務めるフンドーキン醤油の小手川武史社長です。 14回目となる今年の大会は、今月14日か