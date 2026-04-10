4月10日の朝、北島町の徳島自動車道で車が壁に衝突する事故があり、運転していた50歳の女性が死亡しました。（記者）「事故が発生した現場から約200メートル地点に立っています。現在も警察による事故の捜査が進められていますが、この事故で50歳の女性が死亡したということです」事故があったのは北島町の徳島自動車道です。警察などによりますと、10日の午前6時50分頃、普通乗用車が道路の側壁に衝突しました。この事故で