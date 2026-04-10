記事のポイントバティストはTikTokのコメント欄で生まれた話題を捉え、わずか5日でコラボ動画まで形にした。小さな会話に素早く自然に入り込む姿勢が、ブランドへの愛着を築く好機になった。長寿ブランドでもインディーブランドのように動くことで、SNS時代の瞬発力を示した。3月16日、クリエイターのレベッカ・パウスマ（TikTokフォロワー4万6000人）が、「SLOMWにはドライシャンプーのコラボレーションが必要」の見出しでTikTok