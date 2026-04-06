ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』の第78弾となる『今日、好きになりました。クライストチャーチ編』が2026年4月6日より放送を開始する。 （関連：【画像あり】『今日、好きになりました。クライストチャーチ編』参加メンバーソロ写真） 『今日、好きになりました。クライストチャーチ編』には、継続メンバー3人、新規メンバー7人が参加。現役高校生たちが2泊3日の"運命の恋