看護師・准看護師を育成する県立総合看護学校で4月6日に入学式が行われ、新入生87人が新たな一歩を踏み出しました。2026年度、県立総合看護学校に入学したのは、看護師や准看護師を目指す18歳から55歳までの87人です。式では1人1人の名前が呼ばれた後、新入生を代表して細井美月さんが誓いの言葉を述べました。（新入生代表・細井美月さん）「仲間とともに、お互いに切磋琢磨し励まし合いながら、ひとつひとつの知識や技術を確実に