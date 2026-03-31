「ひとり暮らしは気ままで自由！」そう思って始めたものの、ふとした瞬間に孤独を感じたり、人とのつながりに寂しさを覚えたりすることも。60代でひとり暮らしを始めた、著述家の中道あんさんもそのひとり。今回、中道さんが「やってよかった」と感じている、人づき合いの習慣について教えてもらいました。ひとり暮らしを始めて気づいた「自分の変化」私が自分の変化に気づいたのは、ちょっとした出来事がきっかけでした。それは、