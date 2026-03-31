BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2026」ノミネート全10作の紹介。今回取り上げるのは、佐藤正午（さとう・しょうご）著『熟柿』です。＊＊＊＊＊＊罪を犯した人間は、一生幸せになることは許されないのでしょうか。今回紹介する『熟柿』は、そんなシンプルな問いが胸に迫る長編小説です。市木かおりは激しい雨の降る夜、眠る夫を助手席に乗せて運転していたところ、1人の老婆をはね、ひき逃げの罪で逮捕されます。