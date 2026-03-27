3月6日、NHK報道局スポーツセンタースポーツ情報番組部に所属する男性が不同意性交等の疑いで逮捕された。この男性は同局のチーフディレクターを務めていた人物だ。

【写真】面識のない女性に性的暴行…逮捕された職員が担当した五輪番組

NHK職員が不起訴処分

「逮捕されたNHK職員は今年1月に東京都渋谷区の路上で面識のない20代の女性に対し、性的暴行を加えたと報じられました。

逮捕を受け、NHKは《職員が逮捕されたことは誠に遺憾であり、被害に遭われた方、視聴者の皆様に深くお詫び申し上げます。事実関係を早急に確認し、厳正に対処します》とコメント。公共放送としての信頼を揺るがしかねない事件に、厳しい視線が注がれました」（全国紙社会部記者、以下同）

しかし、その後の展開が波紋を呼んでいる。3月25日、この職員は不起訴処分となったと報じられたのだ。

この判断に、ネット上では、

《『路上を歩いていた女性に性的暴行を加えた』ことが不起訴になる世の中って怖すぎるんですけど》

《この事件、なぜ不起訴になったのかNHKスペシャルで取り上げろよ。絶対に許さんぞ》

《展開的に示談金を積んだことが推測できますが、やはりNHKの名前が出てしまっている以上は、NHKが責任を持ってその辺りの開示をすべきではないでしょうか?》

など、不満の声が相次いでいる。

特に目立つのが、「なぜ不起訴なのか説明がない」という点への不信感だ。

「不起訴には証拠不十分や嫌疑不十分、あるいは示談成立など、さまざまな理由が考えられます。ただ、その詳細が公表されないケースも多く、今回のように事件の内容が重い場合には“納得できない”という声が強まりやすいのです」（前出・全国紙社会部記者、以下同）

今回のケースでは“NHKの職員”という側面も相まって、この判断を不服とする人も多いよう。

「NHKは公共放送として高い倫理観が求められる組織です。逮捕時には謝罪コメントを出しているだけに、不起訴となった経緯や、その後の対応についても一定の説明を求める声が出るのは自然な流れなのでは」

ネット上では、

《示談したんだろうな 受信料という名の人から巻き上げた金で》

《皆さまのお支払になった受信料は、NHKチーフディレクター様の「性犯罪」の資金源として使われています》

など、“受信料”に結び付けるコメントも散見された。

逮捕時には厳正な対応を強調していたNHK。果たして、このまま説明なきまま幕引きとなるのか。厳しい視線が注がれ続けている。