プレジデントオンラインは、全上場企業の「平均年収ランキング（2025年度版）」を作成した。調査対象会社3709社のうち、自動車や自動車部品企業の多くが含まれる「輸送用機器」に分類される企業は88社だった。1位はトヨタ自動車の982.5万円だった。平均年収ランキング「自動車業」編をお届けする――。（第3回）■自動車業界1位はトヨタの982.5万円プレジデントオンラインは、自動車業界に属する88社（※）の「社員平均年収ランキ