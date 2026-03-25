WBCでの激闘を終えた侍ジャパンだが、早くも次期監督人事を巡る議論が白熱している。球界のレジェンドたちがYouTubeなどで提言を続ける中、現場を知る者だからこそ語れる「指揮官の資質」が浮き彫りになってきた。【写真】いまでもキレイすぎる…井端監督の妻は元テレ朝アナ大谷翔平らを納得させる“指揮官の資質”とはWBC準々決勝でベネズエラに屈した侍ジャパン。井端弘和監督の進退を含め、2028年のロス五輪や2029年と目さ