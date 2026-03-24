すでに開幕4戦目の先発登板が決定も「マイナーで調整した方がいいと思うか？」視線が宙をさまよった。ドジャース・佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）のエンゼルスとのオープン戦で2回0/3を投げて無安打5失点。8四死球の大乱調だった。「今日が最後のスプリングトレーニングだったので、シーズン本番を意識した中で、ちゃんとパフォーマンスができるかっていうところを自分なりに大事にして投げました。結果も良くなかったで