猫がいびきをかく主な原因7つ 猫がいびきをかく原因はさまざまで、深い眠りや寝姿勢など日常的な要因もあれば、鼻炎や腫瘍といった治療が必要なケースもあります。 ここでは主な7つの原因を紹介します。 1. 深い睡眠 猫は人間よりも気道が比較的コンパクトで、睡眠中に大きく振動しにくいものの、深い睡眠中には喉や舌の筋肉がゆるんで、気道がすこし狭くなります。 そのため空気が通過するたびに組織が振動して