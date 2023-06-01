7人組グループ・Travis Japanの宮近海斗が、4月7日から公開される宝酒造のタカラ無炭酸チューハイ『するり』ウェブCM「やっと帰ってきた」篇、「いいこと教えてあげる」篇にブランドアンバサダーとして出演する。宮近にとって、初の単独CM起用となる。【写真】飲み会で楽しそうなTravis Japanするっと飲めて果実本来のみずみずしい味わいが楽しめる無炭酸のチューハイ。今回のCMでは、お茶割り好きであり、無炭酸チューハイの