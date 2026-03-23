Amazonのプライム会員向けサービス「Prime Video」で、メジャーリーグベースボール（MLB）のライブ配信が3月27日に始まる。Prime Video内の「SPOTV」チャンネルで、プライム会員は追加料金なしで視聴できる。 昨年の54試合→350試合以上に拡大 Prime VideoとSPOTVの複数年契約により、レギュラーシーズンの配信試合数が昨年の54試合→350試合以上に拡大された。 ポス