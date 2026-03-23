4月2日（木）より放送開始となるTVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』最終シーズン第3クールの舞台挨拶付き先行上映会に、小林裕介・鈴木崚汰・山下誠一郎が登壇。イベントレポートが到着した。突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後・・・。文明が滅びた石の世界（ストーンワールド）に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』