『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。今回は林ゆめ（はやし・ゆめ）さんよる前編。林さんは2017年、デビュー。2017年に、『週刊ヤングマガジン』2017年46号の「ブレイキングガール」で初グラビアを披露。以降、グラビア活動を本格化させ、たちまち人気者に。また2018年春からレースクイーン（現・レースアンバサダ